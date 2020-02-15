Китай вводить смертну кару за приховування симптомів коронавируса

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Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином

У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого. Про це йдеться в опублікованій в суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, передає DW.

Повідомляється, що приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і привела до поширення вірусу, буде звинувачений у створенні загрози суспільній безпеці. Він може бути засуджений до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

Крім того, Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 15 лютого заборонила жителям з кашлем, температурою та іншими симптомами вірусного захворювання пересуватися по країні в автобусах, поїздах і літаках. Також всі громадяни, що повертаються додому після свят із зони вогнища епідемії, повинні залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а ті, хто відмовляться від карантину, будуть покарані.

Станом на ранок 14 лютого, в світі зареєстровано майже 65 тис. лбораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.

Додамо, директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що подальший розвиток епідемії, викликаної коронавірусів, неможливо спрогнозувати.