Першу смерть від китайського коронавіруса зафіксовано в Європі

Фото: міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін (francetvinfo)

У Франції помер 80-річний турист з Китаю

В Європі зафіксовано першу смерть від китайського коронавірусу, у Франції помер 80-річний турист з Китаю. Про це повідомила міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін, передає BFM TV.

За її словами, від коронавірусу помер китайський турист з провінції Хубей, який знаходився у Франції з 16 січня і був госпіталізований до спеціальної лікарні із суворими заходами ізоляції 25 січня.

"Його стан погіршувався швидко, знаходився в критичному стані протягом декількох днів, перебуваючи під пильним медичною увагою", - додала Бузін.

Нагадаємо, станом на 15 лютого в Китаї від спалаху коронавірусу померли 1 523 особи. По всій материковій частині Китаю зареєстровані понад 66 тисяч заражених.

Вчора перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Єгипті. За даними єгипетського відомства, зараження було діагностовано у іноземця. Лабораторні аналізи хворого були позитивними, однак у нього поки немає ніяких симптомів. Зараженого на 14 днів відправили на карантин, протягом цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів.

