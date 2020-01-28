Радуцький розповів про плани прийняти закон про медстрахування в цьому році

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

У комітеті зупинилися на двох-трьох моделях медичного страхування

У цьому році до Ради буде поданий законопроект про медстрахування. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Радуцький зазначив, що в комітеті зупинилися на двох-трьох моделях медичного страхування. Одна з них ізраїльська, друга - голландська.

"У цьому році ми подамо цей законопроект (про медстрахування, - ред.) в зал. Ми його зараз готуємо... Не можу сказати, але скажу до кінця першого півріччя 2020 року, яку саме модель ми будемо застосовувати", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.

Крім того, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я напрацьовують законопроект про обов'язкове страхування відповідальності лікаря.

Також МОЗ анонсував проведення аудиту в ряді медустанов. Зокрема, в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я внесло в Довідник кваліфікаційних характеристик професій чотири нові спеціальності.