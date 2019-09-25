МОЗ проведе аудит в ряді медустанов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У списку Охматдит, Центр ендокринної системи та "Медичні закупівлі"

Міністерство охорони здоров'я 25 вересня проведе аудит в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра охорони здоров'я Дмитра Раімова на брифінгу.

За словами Раімова, мета аудиту - провести якісну перевірку та повернути довіру громадян до лікарів.

"З сьогоднішнього дня МОЗ надсилає аудит в Охматдит, "Медичні закупівлі" та Центр ендокринної системи. Зараз ми будемо проводимо аналіз роботи в обов'язковому порядку", - заявив Раимова.

Зокрема, радник міністра нагадав про аудит в Національному інституті раку.

"До нас звернувся комітет з приводу того, що там сталося. Це кіно, розмови лікарів - все це ми бачили. Там аудит почав свою роботу. Перші результати будуть до зустрічі з комітетом. МОЗ також зустрівся зі всім, хто повідомляв про зловживання в Інституті в соцмережах. Є документи від СБУ, МВС щодо ситуації всередині. Якщо факти, які надали нам, підтвердяться - управлінські рішення будуть жорсткими, але законними", - пояснив Раімов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту у Національному інституті раку. Перевіряти діяльність інституту буде Управління внутрішнього аудиту МОЗ під безпосереднім контролем міністра. До 8 жовтня аудиторська група повинна надати міністру докладний звіт.

РБК-Україна повідомляло раніше, що співробітники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один з лікарів-онкологів.