Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу

Кабінет міністрів розширив список ліків на основі канабісу, які можна використовувати в медицині. Критики називають це рішення спробою лобізму і "замилюванням очей". Що насправді ухвалив уряд – нижче в матеріалі РБК-Україна.

В Україні частково легалізували медичний канабіс. Приблизно під такими заголовками минулого тижня можна було зустріти новини про постанову Кабміну, якою для обмеженого використання дозволили кілька ліків на основі канабісу – "Набілон" і "Набіксімолс". Ще одна речовина – ізолят канабідіолу – вивели з-під державного контролю. Це також має відкрити для пацієнтів більш широкий доступ до ліків.

Не кажучи про те, що до легалізації марихуани ще далеко, є чимало незадоволених цим рішенням Кабміну. Воно мало допоможе пацієнтам, вважають ті, хто раніше агітував за вільний обіг медичної марихуани. Частина критиків звинувачують у напівзаходах Міністерство внутрішніх справ, яке в останні роки противилося ідеям легалізувати канабіс. Ще частина скептиків вважає, що тут не обійшлося без МОЗу, яке нібито лобіює конкретних виробників та препарати.

У МВС заявляють, що підтримують легалізацію канабісу, але виключно у формі лікарських засобів, необхідних пацієнтам. Там стверджують, що визначати ці засоби має МОЗ. В останньому ж захищають рішення Кабміну щодо препаратів з каннабісом і називають це значущим кроком. У відомстві переконані, що такі кроки мають бути поступовими. Інакше, дозволивши все і відразу, можна спричинити більше шкоди, ніж користі.

Допомога, але не всім

Уже не перший рік в Україні заявляють про плани легалізувати медичний канабіс. Але спроби Кабміну і Верховної ради довести цю справу до фінішу нічим не закінчувалися. У 2016 і 2019 році в парламенті з'являлися документи про обіг марихуани, які до сесійної зали так і не доходили.

Президент Володимир Зеленський виніс цю тему на всенародне опитування, що проводилося паралельно з місцевими виборами в жовтні минулого року. У ОП тоді заявили, що марихуану потребує не менше ніж 2 млн осіб.

Канабіс може допомогти пацієнтам з сильними системними болями, особливо тривожними і депресивними станами, посттравматичними стресовими розладами. Марихуана полегшує діагнози онкохворих людей, епілептиків, тих, хто страждає хворобою Альцгеймера.

Зеленський обіцяв, що в разі позитивного рішення тих, хто проголосував, подасть законопроект про легалізацію медичного канабісу. У "Слузі народу" також раніше говорили про підтримку такої ідеї. Під час опитування легалізацію підтримали майже 65%.

Опитування біля дільниць під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. У громадян питали, серед іншого, їхнє ставлення до легалізації медичного канабісу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Доступ до наркотичних засобів і психотропних речовин регулюється постановою Кабміну №770. Препарати розподілені на декілька таблиць: одні – під повною забороною, інші – з обмеженим обігом.

Уряд минулого тижня додав до переліку ліків з обмеженим обігом ще два на основі канабісу – "Набілон" і "Набіксімолс". Крім них в таблиці №2 вже значився ще один препарат з канабісом – "Дронабінол".

"Канабіс залишається забороненим до обігу, екстракт канабісу залишається забороненим взагалі. Уряд вніс лише два препарату до таблиці №2. Варто звернути увагу, що це за препарати. З цього буде зрозуміла логіка рішення Кабміну", – каже РБК-Україна співорганізатор Маршу свободи за легалізацію медичного канабісу Тарас Ратушний.

"Набілон" – це синтетична речовина, яка імітує дію тетрагідроканабінолу. ТГК і канабідіол (КБД) – дві основних речовини в складі канабісу. І, як пояснює Ратушний, дозвіл на цей засіб не вирішить проблеми всіх пацієнтів, оскільки його призначають тільки за певних діагнозів, каже експерт.

До того ж Ратушний сумнівається, що цей препарат фізично потрапить на український ринок. Він зазначив, що "Дронабінол" – ще один засіб на основі синтетичного ТГК – вже давно легалізований, але все ще не з'явився у продажу.

"Насправді, він ніколи не був у реальному доступі для українських пацієнтів, а лікарі ніколи на нього не виписували рецептів. Його просто в Україну не завезли, він навіть не має державної реєстрації. Я прогнозую, що така ж перспектива може спіткати і "Набілон", – пояснив експерт.

"Набілон", серед іншого, використовують проти деяких симптомів у онкохворих після хіміотерапії. "Набіксімолс" допомагає зняти спазми при розсіяному склерозі. Він також відомий як "Сатівекс". Це засіб рослинного походження: в ньому по 50% ТГК і КБД. З "Набіксімолсом" можуть виникнути юридичні колізії та проблеми при реєстрації в Україні, вважає Ратушний.

За його словами, цей препарат – стандартизований екстракт канабісу, який в Україні все ще залишається під повною забороною. Більш того, в ньому є тетрагідроканабінол, який також заборонений до обігу.

Ще одна зміна, яку вніс Кабмін: до "речовин ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу)" не буде застосовуватися державний контроль. Мова йде про обмеження квот на виробництво, споживання та реалізацію, пояснив виданню заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. На ринку відомий один препарат, який містить в собі речовину – "Епідіолекс". Він надає допомогу при епілепсії.

Ратушний вважає, що, дозволивши ці препарати, в Кабміні хочуть збити градус дискусії навколо легалізації медичного канабісу, яка вже наблизилася до фінішної прямої.

Справа в тому, що народні депутати підготували чотири різних законопроекти для вирішення цього питання. До того ж Міністерство у справах ветеранів пропонував інший проект змін в постанову. Він пройшов громадське обговорення, строк для пропозицій і зауважень закінчився 25 лютого. Але після цього уряд ухвалив зовсім іншу постанову.

"Це "мильна бульбашка", яка розрахована на інформаційну площину, щоби донести меседж, що у нас тут нібито відбулася якась легалізація медичного канабісу і проблеми пацієнтів вирішено. Насправді, не вирішено, як і проблема наукових досліджень. Для пацієнтів запропоновано синтетичні замінники, які значно звужують застосування препаратів на основі канабісу, навіть порівнюючи з тими, що використовуються у сусідніх європейських країнах", – упевнений Ратушний.

Чергова акція в Києві на підтримку легалізації канабісу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У МОЗ пояснюють, що вибрали саме ці препарати, тому що у них є показання для лікування певних діагнозів і вони використовуються в країнах із сильною регуляторною політикою.

"Чому внесли ці лікарські засоби, а не узагальнено, як пропонувалося деякими активістами? Міністерство охорони здоров'я використовує підхід європейських країн: ми переносимо до обмеженого обігу ті лікарські засоби, з яких неможливо синтезувати наркотики. Усі країни так роблять, тому що ми говоримо саме про лікарські засоби і про лікування пацієнтів", – сказав РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

Коли люди хочуть вирощувати "горщики конопель" – це питання іншого характеру і держави не вирішували його за один день, парирує Іващенко. Він зазначив, що МОЗ готовий у майбутньому рухатися до легалайзу. Але на цьому шляху важливо не спровокувати іншу проблему – розвиток наркозалежності.

"Тому і був фокус на цих лікарських засобах. Я впевнений, що люди, які ці препарати приймають, оцінять цей крок. А він дуже значний. Дозволивши все, ми не вирішимо, а тільки ускладнимо ситуацію з наркозалежністю в Україні", – пояснив чиновник.

Марихуана в законі

Вирішити питання більш широкого доступу пацієнтів до медичної марихуани можна кількома шляхами. Один із них – перенести канабіс як рослину і його головний складник з таблиці 1 (повна заборона) в таблицю 2 (обмежений доступ), говорить Ратушний.

Другий варіант – внести зміни до закону, які дозволять використовувати в медицині канабіс, внесений поки в таблицю 1. Це дасть можливість ввозити в Україну препарати на основі марихуани і вивчати цю речовина.

Ратушний зазначив, що в 2019 році в. о. міністра Уляна Супрун намагалася провести часткову легалізацію через Кабмін. Але це рішення застопорив глава МВС Арсен Аваков. Тоді він пояснив свою позицію тим, що в питанні легалізації потрібні "єдиний конструктивний підхід" і визначення "червоних ліній".

Його заступник Антон Геращенко стверджує, що МВС підтримує ідею легалізації медичного канабісу. А саме – щоби засоби, виготовлені на основі ТГК, могли використовуватися для лікування, уточнив чиновник. Але це має бути у формі ампул чи таблеток і застосовуватися тільки в медичних, а не в рекреаційних цілях.

"ніціатором використанням тетрагідроканабінолу для лікування, на нашу думку, має бути Міністерство охорони здоров'я. Саме МОЗ може визначати, які саме наркотичні засоби необхідні пацієнтам. Треба, щоби МОЗ виявив бажання довнести засоби, і ми надамо нашу позицію з цього питання. Для цього непотрібно ухвалювати спеціальний закон – достатньо внести зміни до постанови №770", – сказав РБК-Україна Антон Геращенко.

Підзаконні акти уряду вирішують питання легалізації лише частково. Кабмін має право дозволити використання речовин канабісу або навіть готових ліків, але вони все одно будуть ввозитися з-за кордону. Для запуску виробництва цих засобів в Україні потрібні зміни в закон. З одного боку, це зніме повну залежність від імпорту. З іншого – дозволить знизити вартість препаратів, оскільки в неї закладені і ціна патенту, і ціна виробництва, і заробіток посередників, каже Ратушний.

"Ви ж бачите, яка висока ціна тих препаратів, що вписані в постанові Кабміну. Якщо вони вироблятимуться в Україні, вони будуть значно дешевші. Це також допоможе економічно Україні, бо цей бізнес є вигідним для кожної країни світу", – сказала виданню член парламентського комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина (фракція "Голос").

У депутатів також є претензії до постанови Кабміну. Тільки деякі бачать в цьому підступи не МВС, а МОЗу. Стефанишина називає рішення уряду "замилюванням очей", яке "не допоможе більшій кількості пацієнтів".

"Розвинені держави йдуть тим шляхом, щоби врегулювати використання медичного канабісу і його виробництво в країні на основі діючої речовини. Тоді можна споживати, використовувати, виробляти будь-який препарат на основі медичного канабісу", – обурюється депутат.

За її словами, у пацієнта має бути можливість вибору за ціною, за якістю, за дією. Адже різним хворим потрібні різні препарати. "Моя підозра полягає в тому, що це просто якась домовленість з виробниками конкретно цих ліків у міністра охорони здоров'я, який вписав ці ліки в постанову уряду. Це рішення має ознаки корупції", – заявила Стефанишина.

Народний депутат "Голосу" Ольга Стефанишина під час виступу в Раді (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Приблизно такі ж підозри не під запис виданню озвучили і в "Слузі народу". Один із впливових членів монобільшості угледів у цій постанові спробу лобізму і відведення очей від важливого питання. У МОЗ усі ці звинувачення категорично заперечують. Заступник міністра Ігор Іващенко каже, що з усіх дозволених препаратів патентний захист діє тільки на "Набіксімолс".

"На "Набілон" патентного захисту немає, є рішення американського регулятора FDA, і в Канаді зареєстрована низка різних препаратів-аналогів. Тобто у продажу точно є чотири таких лікарських засоби, інші перебувають у стані реєстрації. Тому ніякого фармлобізму тут немає, оскільки загалом дозволено не два і навіть не три препарати. Якщо брати конкретні торговельні найменування, то їх буде приблизно десяток", – пояснив чиновник.

За його словами, МОЗ уже звертався і буде надалі звертатися до виробників цих препаратів, щоби вони подавалися на реєстрацію в Україні. Більшість з них зареєстровані в США, ЄС, Канаді та Великобританії. Тому для них в нашій країні передбачена спрощена процедура реєстрації, яка не займе багато часу, каже Іващенко.

При цьому в парламенті не відмовляються від планів ухвалити окремий закон про легалізацію. За словами Стефанишиної, яка виступила автором одного з проектів, зараз профільний комітет майже завершив роботу над спільним документом про легалізацію. Він виписаний на базі чотирьох раніше внесених законопроектів.

Документ регулюватиме використання ліків на основі медичного канабісу, контроль за їх застосуванням і виробництво цих препаратів в Україні. Стежити за обігом та використанням засобів з марихуани мають і МОЗ, і МВС.

Коли цей проект потрапить в зал – напевно невідомо. Як пояснило одне з джерел в монобільшості, Моз запевняв депутатів, що вирішить питання легалізації через постанову, а тому поспішати з законопроектом непотрібно.