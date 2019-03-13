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У Раду внесено сім законопроектів про незаконне збагачення

Новини » Політика    13.03.2019 - 18:54
У Раду внесено сім законопроектів про незаконне збагачення
Фото: будівля ВРУ (РБК-Україна)

У Раді зареєстровано сім законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Станом на середу, 13 березня, народні депутати у Верховній раді зареєстрували сім законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це йдеться на сайті парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, шість законопроектів запропоновані народними депутатами як альтернативні законопроекту № 10110, внесеного президентом як невідкладного.

За даними сайту українського парламенту, з початку березня альтернативні проекти змін у Кримінальний кодекс і Кримінально-процесуальний подали народні депутати Сергій Каплін, Віктор Чумак, Наталія Новак, Мустафа Найєм, Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв.

Останній з альтернативних законопроект 10110-6 внесено 13 березня народним депутатом Ганною Гопко та Вікторією Пташник Зараз текст проекту ще не оприлюднений на сайті парламенту.

Нагадаємо, сьогодні Комітет Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності не включив до порядку денного комітету розгляд законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Повідомляється, що не всі із семи поданих законопроектів мають висновки Головного науково-експертного управління Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко заявив, що внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде розглянуто в першу чергу відразу після завершення розгляду "мовного закону".

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