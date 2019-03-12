У Раді розповіли, коли приступлять до закону Порошенка про незаконне збагачення

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент визначив даний законопроект як невідкладний

Внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде розглянутий у першу чергу одразу після завершення розгляду "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Про це заявив заступник фракції "БПП", народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп нагадав, що глава держави визначив даний законопроект як невідкладний.

"Все це відбуватиметься наступним чином. Президент визначив його як невідкладний, тому президентський буде розглядатись першим (з альтернативних, - ред.), але все це відбуватиметься після розгляду закону про мову", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко вже закликав парламент проголосувати новий закон про відповідальність за незаконне збагачення після прийняття "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, 26 лютого Конституційний суд України на своєму закритому засіданні прийняв рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

Додамо, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після скасування статті про незаконне збагачення близько 70 кримінальних справ повинні бути закриті.