Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц уходит с должности , - CBS News

По информации издания, вместе с Уолтцом уйдет с должности и его заместитель Алекс Вонг.

Ожидается, что они уйдут в отставку в четверг. Белый дом пока не предоставил официального комментария.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая Fox News Digital на вопрос о слухах об увольнении Уолтца и других, заявила: "Мы не будем реагировать на сообщения, основанные на анонимных источниках".

По данным телеканала Fox News, в ближайшее время могут быть объявлены и другие кадровые решения, а президент Дональд Трамп, как ожидается, выступит с публичным заявлением по этому поводу.

Скандал с Уолтцем

Уолтц, который в марте попал в скандал с Signal, когда случайно добавил в секретный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, тогда смог сохранить должность.

Однако издание отмечает, что после того, как Уолтц за закрытыми дверями признал подлинность утечки, в Белом доме начали обсуждать его потенциальную отставку. Однако Уолтц сам ее не предложил, и президент Трамп на тот момент не требовал его увольнения.

Кадровая "чистка"

Сейчас же, по словам одного из осведомленных собеседников в Совете нацбезопасности, Трамп считает, что с момента инцидента прошло достаточно времени, чтобы представить увольнение Уолтца и Вонга как часть кадровой реорганизации. Хотя президент колеблется с решением об увольнении Уолтца, чтобы это не выглядело как уступка давлению со стороны медиа или политических кругов.

Другой источник, не связанный с администрацией, но информированный о настроениях в ней, отмечает: в Совете нацбезопасности происходит кадровая "чистка", и отставка Вонга - лишь вопрос времени. Дальнейшая судьба Уолтца должна решиться в течение нескольких дней.

Алекс Вонг уже работал в администрации Трампа в 2016-2020 годах как заместитель спецпредставителя по вопросам Северной Кореи и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Во время его повторного назначения Трамп подчеркнул, что Вонг сыграл ключевую роль в подготовке саммита с Ким Чен Ыном.