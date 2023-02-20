Белый дом связывался с Россией перед визитом Байдена в Украину, - Associated Press
США и Россия контактировали перед поездкой Джо Байдена в Украину. Это якобы было связано с тем, чтобы "избежать прямого конфликта между ядерными державами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как информирует Associated Press, хотя Белый дом в этом вопросе не прибегал к подробностям, но сообщил, что американская сторона незадолго до поездки Джо Байдена связалась с россиянами для "обеспечения деконфликтности во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту" между двумя ядерными державами".
Впрочем, как пишет издание, Байдена все же охраняли американские самолеты из Польши.
"Американские самолеты-разведчики, в том числе оснащенные бортовым радаром E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши", - также добавляет AP.
Напомним, сегодня президент США Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Как рассказали СМИ, американский лидер прилетел в Украину "под покровом темноты", а его поездку держали в секрете 24 часа.
Все подробности исторического визита американского лидера в Киев - читайте в материале РБК-Украина.
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