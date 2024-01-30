Советник Байдена и генсек НАТО обсудили войну в Украине и сотрудничество России с КНДР

Отмечается, что во время встречи Салливан и Столтенберг обменялись мнениями о прогрессе НАТО в наращивании оборонного производства и выразили обеспокоенность закупкой Россией военного оборудования в КНДР и его использования в войне против Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил твердую поддержку союзниками по НАТО Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Они также приветствовали недавнее одобрение Турцией членства Швеции в НАТО и выразили общее желание как можно скорее увидеть присоединение Стокгольма к альянсу.

Военное сотрудничество КНДР и России

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Недавно в Белом доме также заявляли, что российские кафиры и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи . Но сама КНДР отрицает это.

Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Также стало известно, что российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков, показанных Великобританией.