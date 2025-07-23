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45-летняя Винус Уильямс творит историю: легенда тенниса приблизилась к уникальному рекорду

Среда 23 июля 2025 13:39
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45-летняя Винус Уильямс творит историю: легенда тенниса приблизилась к уникальному рекорду Винус Уильямс (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

45-летняя Винус Уильямс на характере вырвала историческую победу в первом круге WTA 500 в Вашингтоне, обыграв 35-ю ракетку мира Пейтон Стернс.

РБК-Украина рассказывает больше о том, как легендарная спортсменка переписала историю тенниса.

Винус Уильямс удивляет теннисный мир

Этот матч стал для Уильямс первым в одиночном разряде с марта 2024 года. На турнир в Вашингтоне она получила вайлдкард и уже успела сыграть в парном разряде: вместе с Хейли Баптист одержала победу над финалистками "Уимблдона"-2014 Эжени Бушар и Клерви Нгунуэ. Это была ее первая победа в теннисном матче за два года.

В поединке против Стернс 45-летняя Уильямс уступала в первом сете, но сумела переломить ход встречи - 6:3.

Во второй партии теннисистка отыгрывалась с 1:3, выиграла четыре гейма подряд и реализовала матчбол с шестой попытки - 6:4.

Таким образом, по данным Opta, Уильямс стала лишь второй теннисисткой с момента введения новой структуры турниров WTA в 1990 году, которая выиграла матч на уровне тура после 45-летия.

Предыдущий рекорд принадлежит Мартине Навратиловой, которая в 2002 году победила Татьяну Панову в возрасте 45 лет и 242 дней.

"Это была большая победа для меня. Это нелегко - и не будет легко. Я знаю, что должна бороться за каждый матч, но я к этому готова", - прокомментировала свой успех Уильямс в комментарии сайту WTA.

Добавим, что во втором круге одиночного разряда Уильямс встретится с полькой Магдаленой Френх, которая на старте турнира выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Также легендарная американка продолжает выступления в парном разряде, где во втором раунде сойдется с американо-китайским дуэтом Тейлор Таунсенд/Шуай Чжан.

Напомним, что в свежем рейтинге топ-100 WTA лишь одной украинке удалось улучшить свои позиции после "Уимблдона"-2025.

Ранее мы писали, что 17-летняя украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике.

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