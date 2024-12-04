Радиодиктант-2024 без ошибок написал только один человек: что известно о победителе

Победительницей нынешнего Радиодиктанта национального единства стала Кристина Гоянюк из города Львов. В то же время несколько других участников допустили только две ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио" .

25 октября 2024 года в Украине состоялся Радиодиктант национального единства. Поэт и военный Павел Вышебаба зачитал текст писательницы Оксаны Забужко.

Сегодня, 4 декабря, в прямом эфире "Украинского радио" объявили имена тех, кто лучше всех написал Радиодиктант-2024. Победительницей традиционной общенациональной акции стала Кристина Гоянюк. Уже 24 года подряд она участвует в Радиодиктанте.

Львовянка Кристина Гоянюк побеждала уже более 10 раз. Ее тексты являются одними из самых грамотных в Украине. В этом году, как и в 2020 году, она стала единственной, кто написал Радиодиктант без ошибки.

Кристина выросла в семье учителей, что полностью посодействовало ее любви к грамотности. Ее мама и бабушка были учителями начальных классов, а отец - учителем украинского языка и литературы.

Кто еще победил

Украинцев, написавших радиодиктант с одной ошибкой не было. Однако лишь две ошибки допустили несколько участников, а именно:

Тимичева Наталья;

Бондарь Андрей (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии Глеваховского поселкового совета Киевской области);

Перещ Юлия (из Остерского лицея №1 Остерского городского совета Черниговской области);

Крячко Дарья;

Рубежанская Наталья.

По словам исполнительного продюсера "Украинского Радио" и координатора Радиодиктанта Юлии Шелудько, самому старшему участнику Радиодиктанта-2024 было 99 лет, а двум самым молодым - 7 лет. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более 30 стран.