Радиодиктант национального единства 2025: стало известно, кто напишет и прочитает текст в этом году
В 2025 году автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница, переводчица и доктор философии Евгения Кузнецова, а диктором - народная артистка Украины Наталья Сумская.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского радио в прямом эфире.
Радиодиктант-2025
Евгения Кузнецова - известная современная писательница, автор книг "Спросите Миечку", "Готовим в печали", "Язык-меч: как говорила советская империя" и романа "Лестница", который получил звание Книги года ВВС-2023. Ее новый роман "Овцы цели" вошел в длинный список премии ВВС в 2025 году.
Текст Радиодиктанта в этом году прочитает актриса Наталья Сумская - звезда Национального театра имени Ивана Франко и известная актриса кино.
Когда и как присоединиться
Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00 - в День украинской письменности и языка.
Послушать диктант можно будет:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- в телеэфире "Суспільне Культура";
- на YouTube-канале Украинского Радио и в приложениях suspilne.radio и "Дія".
Объем текста - примерно 200 слов. После трансляции текст опубликуют на сайте Украинского Радио, и все желающие смогут проверить себя самостоятельно или отправить работу специалистам для официальной проверки.
Каким был Радиодиктант в прошлом году
В прошлом году автором диктанта была Оксана Забужко, а текст зачитывал поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. Победила тогда 79-летняя Кристина Гоянюк, которая пишет диктанты еще с 2000 года. К слову, это ее не первая победа, но в 2024 году она стала единственной участницей, которая написала радиодиктант без ошибок.
В прошлом году самому старшему участнику Радиодиктанта было 99 лет, а двум самым молодым - 7 лет. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.
Ежегодно Радиодиктант пишут сотни тысяч украинцев (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Что известно о проекте
Всеукраинский Радиодиктант национального единства ввело Украинское радио 24 мая 2000 года. Сначала его проводили в день перезахоронения Тараса Шевченко, но потом дату перенесли на День украинской письменности и языка.
До 2022 года акция проходила 9 ноября, а теперь ее проводят 27 октября из-за перехода Украины на новоюлианский церковный календарь.
