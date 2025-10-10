ua en ru
Радиодиктант национального единства 2025: стало известно, кто напишет и прочитает текст в этом году

Пятница 10 октября 2025 13:12
Радиодиктант национального единства 2025: стало известно, кто напишет и прочитает текст в этом году Радиодиктант-2025 пройдет 27 октября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году автором Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница, переводчица и доктор философии Евгения Кузнецова, а диктором - народная артистка Украины Наталья Сумская.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского радио в прямом эфире.

Радиодиктант-2025

Евгения Кузнецова - известная современная писательница, автор книг "Спросите Миечку", "Готовим в печали", "Язык-меч: как говорила советская империя" и романа "Лестница", который получил звание Книги года ВВС-2023. Ее новый роман "Овцы цели" вошел в длинный список премии ВВС в 2025 году.

Текст Радиодиктанта в этом году прочитает актриса Наталья Сумская - звезда Национального театра имени Ивана Франко и известная актриса кино.

Когда и как присоединиться

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00 - в День украинской письменности и языка.

Послушать диктант можно будет:

  • на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
  • в телеэфире "Суспільне Культура";
  • на YouTube-канале Украинского Радио и в приложениях suspilne.radio и "Дія".

Объем текста - примерно 200 слов. После трансляции текст опубликуют на сайте Украинского Радио, и все желающие смогут проверить себя самостоятельно или отправить работу специалистам для официальной проверки.

Каким был Радиодиктант в прошлом году

В прошлом году автором диктанта была Оксана Забужко, а текст зачитывал поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. Победила тогда 79-летняя Кристина Гоянюк, которая пишет диктанты еще с 2000 года. К слову, это ее не первая победа, но в 2024 году она стала единственной участницей, которая написала радиодиктант без ошибок.

В прошлом году самому старшему участнику Радиодиктанта было 99 лет, а двум самым молодым - 7 лет. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.

Радіодиктант 2024: стало відомо, коли відбудеться &quot;мовний флешмоб&quot;Радіодиктант 2024: стало відомо, коли відбудеться &quot;мовний флешмоб&quot;Ежегодно Радиодиктант пишут сотни тысяч украинцев (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о проекте

Всеукраинский Радиодиктант национального единства ввело Украинское радио 24 мая 2000 года. Сначала его проводили в день перезахоронения Тараса Шевченко, но потом дату перенесли на День украинской письменности и языка.

До 2022 года акция проходила 9 ноября, а теперь ее проводят 27 октября из-за перехода Украины на новоюлианский церковный календарь.

Читайте также о том, кто из знаменитостей присоединился к Радиодиктанту в 2024 году.

Ранее мы также делились советами, как подготовиться к Радиодиктанту национального единства.

