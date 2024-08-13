Укрытия в Киеве: в скольких школах столицы строят убежища

Украинские власти заявляют о планах вернуть к очному образованию 300 тысяч школьников уже с 1 сентября 2024 года. Однако ситуация все еще остается опасной и за парты смогут вернуться дети только в учебных заведениях, где есть укрытие.

РБК-Украина узнавало, сколько укрытий есть в столице и сколько планируют обустроить.

Укрытия в школах Киева

В Киевском городском совете в ответ на запрос РБК-Украина сообщили, что в рамках Программы экономического и социального развития г. Киев на 2024 год продолжается проектирование и строительство новых защитных сооружений гражданской защиты для 39 учебных заведений, которые до сих пор не имеют укрытий. В настоящее время 88% заведений дошкольного образования в Киеве уже имеют самые простые укрытия.

Для тех заведений, у которых укрытия отсутствуют, решено заключать соглашения по использованию укрытий соседних объектов хозяйствования, территориально приближенных и имеющих достаточное количество мест.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире КИЕВ24, что учебный год в столице начнется 1 сентября 2024 года. Он подчеркнул, что обязательным условием для работы детских садов и школ является наличие укрытий. По его словам, в Киеве активно ведется работа по строительству и ремонту укрытий в учебных заведениях, чтобы обеспечить безопасность детей.

Ситуация с укрытиями в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в колонке для РБК-Украина, что Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки активно работают над программой "Школа офлайн", которая направлена на возвращение учащихся к очному обучению.

Главным условием возобновления обучения в школах является наличие безопасных укрытий. Сейчас 10 302 школы уже имеют собственные укрытия или используют укрытия в других зданиях. Государство выделило 2,5 миллиарда гривен субвенции на строительство новых убежищ, 57 из которых уже строятся в приграничных и прифронтовых регионах. Часть из них будет готова к началу нового учебного года, а остальные – к концу 2024 года.

Однако для полного обеспечения школ необходимо еще не менее 165 укрытий, на что нужно около 14 миллиардов гривен. Михаил Федоров подчеркнул, что Министерство образования и науки активно ищет дополнительные средства и привлекает международных доноров для реализации этих задач.

Кроме строительства укрытий государство также выделило 1 миллиард гривен на закупку школьных автобусов. В регионах, где ситуация с безопасностью не позволяет ученикам вернуться в школы, громады получат автобусы, которые будут подвозить детей в ближайшие укрытия. Это позволит учащимся безопасно добираться до мест обучения, обеспечивая им доступ к образованию в условиях войны.