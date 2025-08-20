ua en ru
Радиационная тревога в Полтавской области: в ОВА объяснили, что произошло

Среда 20 августа 2025 09:04
Радиационная тревога в Полтавской области: в ОВА объяснили, что произошло Фото: радиационная тревога в Полтавской области звучала ночью (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

В Полтавской области сегодня ночью, 20 августа, звучала радиационная тревога. В ОВА подчеркнули, тревога была ложной, в системе оповещения произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", - отметил глава Полтавской ОГА.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды - с 04:32 по 04:34.

По данным Воздушных сил ВСУ, на тот момент в области продолжалась угроза применения ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода.

Как узнать о радиационной опасности

Сообщение в случае радиационной опасности могут отличаться в разных регионах, но, как правило, продолжительность звучания предупредительного сигнала "Внимание всем!" составляет 3-5 минут.

Также сообщение может содержать место и время возникновения чрезвычайной ситуации, ее масштабы, действие поражения, порядок действий.

Кроме того, что пользователи мобильного приложения "Воздушная тревога" в случае опасности также будут получать сообщения о радиационной опасности

