Радіаційна тривога у Полтавській області: в ОВА пояснили, що сталося

Середа 20 серпня 2025 09:04
Радіаційна тривога у Полтавській області: в ОВА пояснили, що сталося Фото: радіаційна тривога у Полтавській області лунала вночі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

У Полтавській області сьогодні вночі, 20 серпня, лунала радіаційна тривога. У ОВА підкреслили, тривога була помилковою, у системі оповіщення стався збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", - зазначив глава Полтавської ОВА.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на той момент у області тривала загроза застосування ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода.

Як дізнатись про радіаційну небезпеку

Повідомлення у випадку радіаційної небезпеки можуть відрізнятись у різних регіонах, але, як правило, тривалість звучання попереджувального сигналу "Увага всім!" становить 3-5 хвилин.

Також повідомлення може містити місце і час виникнення надзвичайної ситуації, її масштаби, дію ураження, порядок дій.

Окрім того, що користувачі мобільного додатку "Повітряна тривога" у разі небезпеки також отримуватимуть повідомлення про радіаційну небезпеку

