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Повітря в Києві: радіаційний фон в нормі, але зафіксовані продукти горіння

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 12:40
Повітря в Києві: радіаційний фон в нормі, але зафіксовані продукти горіння
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Киян просять не виходити на вулицю без потреби

у Києві В повітрі зафіксовано наявність продуктів горіння, при цьому радіаційний фон в столиці і області знаходиться в межах норми. Про це Telegram повідомили мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, збільшення продуктів горіння у повітрі Києва пов'язано з лісовими пожежами в Київській і Житомирській областях.

"Сумарна площа пожеж в 2 областях сьогодні становить вже майже 3000 га. При цьому, роза вітрів грає не на користь киян, направляючи дим від горіння і тління в столицю", - повідомив мер.

Наголошується, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться в межах норми: середній радіаційний фон у Києві становить 0,011 мР/год (норма - 0,030 мР/год), у Київській області 0,014 мР/год (норма - 0,030 мР/год).

При цьому в повітрі зафіксовано перевищення норми вмісту діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту.

"Згідно з даними автоматичної станції AQT 420 "VAISALA" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження - Голосіївський район) вранці 18 квітня зафіксовані коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 рази. Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров'я Інституту Марзєєва. Згідно з їх інформацією, зміст дрібно дисперсного пилу в повітрі Києва: PM 2,5 - 127 мкг, 10 PM - 126 мкг", - написав Кличко.

У зв'язку з цим мер Києва закликав людей не виходити на вулицю без необхідності тримати вікна закритими і споживати більше рідини.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пилова буря в Києві, яка обрушилася на столицю 16 квітня, стала першою за останні кілька десятиліть.

Також повідомлялося, що забруднення повітря в Києві 16 квітня в 2-3 рази перевищувала норму.

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