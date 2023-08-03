Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена

О том, почему фракция "Слуга народа" продолжает терять депутатов, с чем связан рост количества скандалов в последнее время, запретят ли депутатам въезд за рубеж и как руководство СН оценивает тяжесть проступков каждого конкретного нардепа – в интервью РБК-Украина рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Фракцию власти продолжают сотрясать различные скандалы, несмотря на относительное политическое затишье и отсутствие политической жизни в стране как таковой. Только за последние дни двое депутатов от "Слуги народа", Юрий Аристов и Андрей Холодов, написали заявления о сложении мандатов.

В разговоре с РБК-Украина Давид Арахамия говорит, что еще несколько их коллег находятся на грани вылета из фракции – но не в связи со скандалами, а из-за нежелания поддерживать законопроекты, принятия которых требуют западные партнеры Украины, в том числе для оказания нам дальнейшей финансовой помощи.

В то же время, подчеркивает Арахамия, по каждому конкретному депутату ситуация всегда рассматривается отдельно и надо искать баланс – ведь если выгонять из фракции всех провинившихся, то собирать голоса за те же законопроекты станет еще сложнее. А монобольшинство лишится своего статуса.

– Ваша фракция продолжает терять депутатов в связи с разными скандалами, и в последнее время их стало ощутимо больше. Что происходит во фракции, считаете ли вы ситуацию нормальной или собираетесь как-то реагировать, улучшать дисциплину?

– Наша историческая миссия – привести в парламент на смену старым политикам новых. С первых дней мы задали новые стандарты политической культуры и политической ответственности. Нам не очень приятно терять людей во фракции, но появились новые стандарты и наступили новые времена.

На данный момент за все время каденции из нашей фракции ушли или были исключены 17 человек. Часть этих людей – не в связи со скандалами, а потому что оказались не готовыми брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это от изначального численного состава фракции – 6,75%.

Учитывая, как быстро шел отбор кандидатов в депутаты и это были люди, которые не были до этого причастны к политике, не все из них прошли проверку командной работы. Я с самого начала каденции говорил, что при любом подборе кадров, даже профессиональным агентством, заложено до 15% погрешности. Я для себя говорил, что если у нас будет в итоге 10% кадровых ошибок – значит, мы сделали хорошую работу.

Должна быть политическая ответственность, в идеале такой человек должен сдать мандат. Мы на это можем повлиять только политическим давлением, что мы и делаем, поскольку в парламенте, в отличие от местных советов, у нас нет императивного мандата. На местном уровне мы уже лишили мандатов десятки депутатов.

Институция политической очистки у нас создана, и она работает. В каждой фракции парламента есть минимум 10% людей, которые либо попали в поле зрения правоохранителей, либо совершили какие-то недопустимые с моральной точки зрения поступки. Но в "Слуге народа" сразу на это реагируют, а в других фракциях говорят о "политическом давлении" и т.д.

Так что мы задали тренд и надеюсь, что и другие партии, которые пройдут в следующий парламент, будут следовать этому тренду на политическую ответственность. Поскольку, как мы видим, старые политики не хотят меняться. Они привыкли к круговой поруке, и эта вредная привычка их погубит.

– В связи с чем таких историй у вас стало больше в последнее время? Пошел импульс жестче реагировать или просто сами нардепы перестали видеть берега?

– Наша позиция как была, так и осталась. Но в обществе градус сильно повысился. И если, например, празднования дня рождения во время ковида считались просто чем-то аморальным, то сейчас отношение совершенно другое. Потому что война, потому что люди гибнут каждый день, потому что много людей потеряли близких, работу, все свое имущество…

Коллективное недовольство властью в первую очередь фокусируется на депутатах, так, наверное, исторически сложилось. Это наша политическая традиция. Я это вижу даже по социологии. В начале полномасштабной войны сильно увеличилось доверие ко всем органам власти, даже к тем, к кому оно всегда было низкими. И пока сначала Верховная Рада работала в абсолютно закрытом режиме – даже к Верховной Раде. Но как только Верховная Рада чуть-чуть приоткрылась, сразу все откатилось к 2%.

У нас есть сотни людей, которые совершили подвиги на поприще парламентской дипломатии, сделали огромный вклад в получение Украиной оружия, денег и т.д. Но какой-то депутат позволяет себе ездить на Мальдивы, в то время, как другие депутаты за свой счет ездят в командировки и выбивают какие-то вещи для нашей страны. Обычно триггером являются журналисты, потому что мы не знали, я не знал как глава фракции, что Аристов летал на Мальдивы.

Он у меня брал допуск на поездку в Вильнюс, и он там был, я видел фото, которые он публиковал. Он встречался с представителями оборонного комитета, и я подумал, что все нормально. Я его жду на следующее заседание Верховной Рады. Он туда явился. И если бы не было журналистского расследования, мы бы ничего и не знали. Сложно даже себе представить, что у кого-то хватит ума в такое сложное для страны время ездить на Мальдивы. Это искренне возмутило многих коллег по фракции.

– Планируются ли какие-то ужесточения, касающиеся дисциплины, в том числе выезда депутатов из Украины? И есть ли еще кандидаты на исключение из фракции?

– Со второго вопроса начну. У нашего парламента сейчас есть историческая задача – приблизить вступление Украины в Евросоюз. Это не только семь критериев, которые на поверхности, это еще 37 евроинтеграционных законов, которые должны быть приняты.

Не все из нужных законов популярны – например, законопроект о возврате налогов на прежний, довоенный уровень и возобновлении проверок был непопулярным, и я с трудом собрал за него голоса. Но это было условием предоставления нам макрофинансовой помощи. На сегодня уже, наверное, больше 60 копеек в каждой гривне, которая есть в бюджете, – это деньги иностранных партнеров. И если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие, – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду это делать.

Конечно, у нас некоторые хотят быть популярными, сказать, что они не будут за что-то голосовать, поскольку считают, что для них так политически выгоднее.

Но у нас сейчас никаких выборов нет, политики как таковой нет, мы живем в повестке, когда мы должны выполнить первое, второе, третье, и этот список обязательный. И те, кто не хотят поддерживать – мое мнение: пусть складывают мандат, потом пусть идут на следующие выборы, когда они будут проводиться, и рассказывают избирателям, какие они были красивые, когда за что-то не проголосовали.

– Конкретные люди есть? Их несколько?

– Да, их несколько, мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам у нас всегда свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, – тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять как обещали.

Андрей Холодов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Значит, если эти несколько людей не проголосуют по ключевым законам, вытянут карточку, не прийдут на заседание и т.д. – будет решение об исключении и дальнейшее давление, чтобы они сдали мандат?

– Абсолютно верно.

– А что касается выездов?

– Сейчас процедура и так достаточно жесткая, там три стадии, но, как видим, она тоже не дает гарантий. Поэтому сейчас мы подключили еще внутреннюю безопасность партии, это дополнительная мера, посмотрим, как это сработает. Я уже не говорю, что есть и правовые последствия нарушения жестких правил, чем должны заниматься правоохранительные органы. Я думаю, после последней ситуации с Аристовым процесс уже наладится.

– Вы могли бы подтвердить информацию о фактически полном запрете депутатам выезжать за рубеж, она активно обсуждается в кулуарах?

– Мы не можем вообще не выпускать депутатов. Есть много международных институций и миссий, вроде ПАСЕ, за участие наших депутатов в которых официально платит государство Украина. Но 99% командировок депутатов происходит за собственный счет или же счет принимающей стороны без ущерба для бюджета Украины.

Я – глава группы дружбы с США. За прошлый год я ездил туда раз пять, и я потратил десятки тысяч долларов своих денег. Слава Богу, моя декларация позволяет это делать. Сразу даю предупредительный комментарий: в Вашингтоне негде отдыхать, это беспрерывный поток встреч, по сорок встреч за три дня.

В целом, тут речь идет больше о моральном аспекте, и мы больше депутатов исключали как раз за нарушение моральных устоев, чем юридических аспектов. Да, есть ряд наших политических оппонентов, которые пытаются раздуть абсолютно каждую историю, кричат: когда же вы уже исключите кого-то из фракции. Стратегия тут понятна. У нас есть монобольшинство, но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, оно может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию.

– Не секрет, что голоса в зале собираются с большим трудом. Вы теряете депутатов, особенно если они не просто исключаются, а и сами теряют мандат – насколько это может осложнить положительные голосования?

– Конечно, может. Поэтому и ищется баланс. Мы смотрим на ситуацию, насколько проступок тяжелый. Я не буду ставить на чашу весов мою возможность обеспечивать принятие законов и то, чтобы кому-то угодить. История будет судить не по тому, кто выгнал или не выгнал Аристова, а по тому, принял ли парламент девятого созыва необходимые законы, и приняли нас или не приняли в Европейский Союз.

Будут оценивать по тому, смогла ли Рада выполнить свою историческую миссию во время войны или не смогла. Конечно, это не значит, что надо игнорировать мнение общества и ничего не делать, мы же как раз проактивно все делаем. Но я хотел бы увидеть какую-то схожую рефлексию у других политических партий, которые могли хотя бы инициировать процесс исключения у себя. Но они держатся друг за друга, рассчитывая, что это никак не повлияет на осознанность избирателя при выборе в следующий раз.

Юрий Аристов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Наказание за различные проступки работает очевидно неравномерно. На конкретном примере. Есть депутат Аристов, который виноват в отдыхе на Мальдивах. В то же время, есть депутат Торохтий, который, по сути, виноват в сопоставимых вещах: его семья покупала дорогие машины во время войны, сам он вместе с женой отдыхал в Болгарии, где она, как сообщается, также обзавелась недвижимостью. В итоге, Аристов за считанные дни лишился мандата и даже получил подозрение – а у Торохтия, как видится, все вполне неплохо. Легко сделать вывод, что наказание зависит от того, какие отношения у конкретного "нарушителя" сложились в том числе с высшим руководством страны.

– Супруга Торохтия не относится к нашей политической партии. Еще до того, как они были женаты, она уже вела такой же, скажем так, демонстративный образ жизни, с Майбахами, Бентли и другими вещами, которые на тот момент не касались даже самого Торохтия. Когда случилась эта история, я ее внимательно изучал. Учитывая то, что и после заключения брака с Торохтием она не изменила своих привычек, не перестала пользоваться Инстаграмом, и кутила за те деньги, которые у нее есть…

– То есть у нее есть отдельный источник средств, независимый от народного депутата?

– Да, это легко проверить, сравнив "до" и "после". Если бы она до свадьбы с ним ездила на Ланосе, а потом начала ездить на Мерседесе, это было бы другое дело. Так что тут исключительно моральный аспект. Я, как могу, пытаюсь следить за моралью депутатов, но за моралью их жен я уже следить не могу.

– А поездка в Болгарию? Да, это не Мальдивы, это поскромнее, но все же – это отдых на зарубежном курорте во время полномасштабной войны.

– Тогда ему был выписан отпуск, в то время еще можно было так делать, и он уехал за ребенком. Я тут не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал.

Это не Аристов с Мальдивами. Но все равно, вы не представляете, сколько раз я с использованием нецензурной лексики разговаривал с Торохтием. Я даже с женой его познакомился и ей это высказал. Но все-таки это немного не та ситуация. Тут есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию.

А по Аристову на нас никакого давления не было. Как только появилась информация от журналистов, мы сразу верифицировали информацию и мгновенно приняли решение. По Торохтию было давление, но я разобрался. Да, это проступок, но не столько его, сколько его жены, которая не является членом фракции. И в конечном итоге Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться.