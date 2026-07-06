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В Раде заявили о затягивании решения по "украинскому поясу безопасности"

18:09 06.07.2026 Пн
2 мин
Поручение создать межведомственную рабочую группу дали еще в середине июня, но Кабмин его пока не выполнил
aimg Юрий Дощатов aimg Олег Хомчук
Елена Шуляк назвала прифронтовые регионы украинским поясом безопасности (фото: Facebook Елены Шуляк(

Народные депутаты ожидают, что правительство в ближайшее время создаст межведомственную рабочую группу, которая должна подготовить законодательные решения по специальному статусу прифронтовых территорий.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по организации государственной власти и местного самоуправления Елены Шуляк на форуме "Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы".

Она отметила, что задача правительства – немедленно создать такую группу – была дана на совещании под председательством главы Офиса президента Кирилла Буданова в середине июня. Но решение пока не выполнено.

"Премьер-министр пока межведомственную рабочую группу не создала", – отметила Шуляк.

По ее словам, прифронтовыми сейчас являются 10 областей, которые насчитывают 240 общин.

"Это такой украинский пояс безопасности. У нас в законодательстве пока не определено ни что такое восстановление, ни что такое прифронтовые территории, ни какие преференции для них", – отметила народная депутат.

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Речь идет о наработке отдельного правового режима для прифронтовых общин, который может предусматривать специальные механизмы государственной поддержки, экономические стимулы, особенности обновления и дополнительные гарантии безопасности.

Сейчас парламентский комитет местного самоуправления собирает предложения по формированию соответствующего законодательства от бизнеса.

"К нам уже заходили предложения, касающиеся видения бизнесом развития прифронтовых территорий. И мы видим несколько аспектов. Первый касается безопасности. Второй – социальных вопросов, и третий аспект – экономически-инвестиционный, в том числе и вопрос льготного налогообложения", – отметила Шуляк.

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Напомним, в мае правительство объявило о подготовке комплексного пакета поддержки прифронтовых территорий . Он должен включать в себя налоговые и кредитные льготы, компенсации для пострадавшего бизнеса, повышенные гранты для предпринимателей и дополнительные стимулы для инвесторов.

Позже Свириденко сообщила, что вместе с Кириллом Будановым обсудила расширение финансовой поддержки таких общин и подготовку новых решений для их развития.

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