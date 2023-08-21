Регулирование криптовалют: как новые правила ЕС повлияют на рынок крипты в Украине

Европейский парламент одобрил правила ЕС по управлению криптоиндустрией, а также общие правила надзора и защиты клиентов Markets in Crypto assets (МиСА). Это первая попытка регулировать крипторинок в таких масштабах. Новое законодательство вступит в силу после того, как его официально утвердят 27 стран-членов союза, и постепенно до декабря 2023 года.

О том, как новые правила ЕС повлияют на рынок крипт в Украине – подробнее в материале РБК-Украина .

Какие именно изменения ждут криптоиндустрии

Авторы закона отмечают, что окончательное одобрение "знаменует собой начало новой эры регуляторного контроля за крипторинками".

В первую очередь регламент МиСА стандартизирует и гармонизирует регулирование криптоактивов на уровне всего Европейского Союза.

Предполагается, что это будет способствовать развитию блокчейн и криптоактивов в регионе.

Потребители будут лучше информированы о рисках, расходах и сборах, связанных с их операциями. Кроме того, новая правовая база урегулирует фундаментальные аспекты функционирования рынка криптоактивов. В частности:

унифицированная классификация типов криптоактивов (e-money токенов, asset-referenced токенов и utility токенов);

унифицированные услуги по криптоактивам (8 основных типов услуг);

установлены требования к поставщикам услуг с криптоактивами, поэтому в большинстве случаев возникает необходимость получать лицензии.

МиСА также имеет целью учесть динамику крипторынка последнего года и сбалансировать права поставщиков услуг и инвесторов. Так, документ устанавливает требования к минимальному уставному капиталу, корпоративному управлению, страхованию и раскрытию информации поставщиками криптуслуг.

Что не менее важно, MiCA вводит запреты и ограничения злоупотребления и манипулирования рынком.

Как регламент МиСА повлияет на Украину

В Украине регулирование криптоиндустрии должно быть урегулировано законом "О виртуальных активах", но этот законопроект пока не вступил в силу. Это произойдет, когда вступит в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине".

За основу проекта этого закона был взят Регламент ЕС MiCA, который будет имплементирован в украинском законодательстве.

Ключевое из нового проекта закона:

Регуляторами крипторынка будут Нацбанк (НБУ) и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Все криптовалюты будут поделены на 3 категории. Это токены электронных денег, токены с привязкой к активам и другие виртуальные активы.

Эмиссию виртуальных активов может проводить только юрлицо, зарегистрированное в НКЦБФР.

Прибыль от крипто-активов облагается налогом 18% и военным сбором 1,5%. При этом налог 19,5% касается только самой прибыли. К примеру, если инвестор купил актив за 10 000 гривен, а затем продал за 11 000, то он заплатит налог только с 1 тысячи гривен.

В целом, гармонизация правового режима криптоактивов в Украине и ЕС является ключевым условием для развития украинского крипторинка. Это особенно важно в контексте евроинтеграционных планов Украины.

Реакция представителей рынка

По словам СЭО и основателя одной из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT Владимира Носова, Украина активно работает над развитием блокчейн-технологий и созданием благоприятной среды для их использования.

"Каждая страна будет имплементировать MiCA на свой лад и Украина может также сделать много индивидуальных шагов. Надеюсь, что наши регуляторы разработают закон, который будет демократичным и комфортным для криптоигроков, чтобы привлечь международный капитал в Украину", – добавил СЕО и основатель WhiteBIT.

По его убеждению, у Украины есть все возможности стать технологическим хабом Европы, однако сейчас у криптоигроков нет достаточно возможностей для развития – взаимодействие между традиционной финансовой системой и цифровыми активами не урегулировано.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.

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