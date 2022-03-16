ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський підписав закон про легалізацію криптовалютних активів

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 17:59
Зеленський підписав закон про легалізацію криптовалютних активів Фото: Криптовалютні активи тепер "в законі" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи. Тепер цей ринок регулюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту України.

Глава держави повернув закон із власним підписом до Верховної Ради. З початком роботи документу в Україні відбудуться такі зміни:

  • легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
  • банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
  • українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;
  • держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Окрім того, Нацкомісія з цінних паперів відтепер формуватиме та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів, визначатиме порядок обороту віртуальних активів, видаватиме дозволи постачальникам послуг віртуальних активів та здійснюватиме нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

У Міністерстві цифрової трансформації підписання закону назвали "важливим кроком до детінізації криптосектору та запуску легального ринку віртуальних активів в Україні".

"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах", – додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у персональному Telegram.

Нагадаємо, що Сполучені Штати разом із союзниками створили міжнародну групу з розшуку активів російської еліти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський криптоіндустрія Верховна рада Міністерство цифрової трансформації
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами