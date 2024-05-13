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Раде предложили значительно повысить акцизы на топливо

Фото: в Украине хотят повысить цену на бензин (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

Он рассказал, что в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по приближению законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части акцизного налога". 

В частности, документом предлагается установить следующие ставки акцизного налога:

  • бензин - 359 евро за тысячу литров;
  • дизель - 330 евро за тысячу литров;
  • газ - 277 евро за тысячу литров. 

Также законопроект предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок с июля 2024 года по декабрь 2027 года.

Какие акцизы сейчас

Отметим, что акцизы пока составляют:

  • бензин - 215,5 евро за тысячу литров;
  • дизель - 139,5 евро за тысячу литров;
  • газ - 70 евро за тысячу литров.

О планах Кабмина повысить акциз стало известно еще 10 мая. Тогда правительство одобрило соответствующий законопроект.

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