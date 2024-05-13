Раде предложили значительно повысить акцизы на топливо

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.
Он рассказал, что в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по приближению законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части акцизного налога".
В частности, документом предлагается установить следующие ставки акцизного налога:
Также законопроект предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок с июля 2024 года по декабрь 2027 года.
Отметим, что акцизы пока составляют:
О планах Кабмина повысить акциз стало известно еще 10 мая. Тогда правительство одобрило соответствующий законопроект.
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