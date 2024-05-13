Раді запропонували значно підвищити акцизи на пальне

Він розповів, що у Раді зареєстрували законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку".

Зокрема, документом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

бензин - 359 євро за тисячу літрів;

дизель - 330 євро за тисячу літрів;

газ - 277 євро за тисячу літрів.

Також законопроект передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.

Які акцизи зараз

Зазначимо, що акцизи поки що становлять: