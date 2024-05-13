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Раді запропонували значно підвищити акцизи на пальне

Фото: в Україні хочуть підвищити ціну на бензин (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

Він розповів, що у Раді зареєстрували законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку".

Зокрема, документом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

  • бензин - 359 євро за тисячу літрів;
  • дизель - 330 євро за тисячу літрів;
  • газ - 277 євро за тисячу літрів.

Також законопроект передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.

Які акцизи зараз

Зазначимо, що акцизи поки що становлять:

  • бензин - 215,5 євро за тисячу літрів;
  • дизель - 139,5 євро за тисячу літрів;
  • газ - 70 євро за тисячу літрів.

Про плани Кабміну підвищити акциз стало відомо ще 10 травня. Тоді уряд схвалив відповідний законопроект.

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