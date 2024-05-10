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Бензин и алкоголь в Украине подорожают: Кабмин предложил повысить акцизы

Украина, Пятница 10 мая 2024 15:07
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Бензин и алкоголь в Украине подорожают: Кабмин предложил повысить акцизы Фото: правительство предложило повысить налоги на бензин и алкоголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще должно принять Верховная рада.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Законопроект преследует цель приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС", - написал он

Так, предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Также проектом закона предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

Также предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривен) для промежуточных продуктов (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные).

Предусмотрено также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена продажи сигарет".

Ранее Кабинет министров подал в Верховную раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

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