ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник

Новина українською →
Киев, Воскресенье 25 декабря 2022 11:48
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский до конца года выступит в Верховной раде с обращением. Точная дата не называется из соображений безопасности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

"Да, будет обращение (Зеленского - ред.) до конца этого года. Точную дату держим в секрете с учетом требований безопасности", - сообщил источник.

Отметим, что в прошлом году ежегодное послание главы государства было 1 декабря.

Напомним, вчера президент Украины поздравил украинских христиан западного обряда с Рождеством и напомнил, что наш народ ждет благая весть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада Президент
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация