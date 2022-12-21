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Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения

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Украина, Среда 21 декабря 2022 18:27
Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения Фото: Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря подписал закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащие могут брать часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Отмечено, что каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

При этом ежегодный основной отпуск может быть предоставлен один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военных в подразделении.

Напомним, ранее Верховная рада приняла за основу проект изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения. За проголосовало 330 депутатов.

1 декабря Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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