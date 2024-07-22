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Раде предложили исключить Безуглую из оборонного комитета

Киев, Понедельник 22 июля 2024 20:23
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Раде предложили исключить Безуглую из оборонного комитета Фото: Марьяна Безуглая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховную Раду внесли проект постановления, которым предлагается исключить Марьяну Безуглую из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Проект постановления, который внесли в Раду, также предусматривает увольнение Безуглой с должности заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Раде предложили исключить Безуглую из оборонного комитетаФото: проект постановления насчет исключения Безуглой (скриншот)

При этом, как уточнил Железняк, ожидается, что комитет по вопросам регламента очень быстро рассмотрит этот документ. А голосование в Раде состоится уже завтра, 23 июля.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе нардеп Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" по собственному желанию. Из партии СН она вышла еще в начале года.

Нардеп известна своими скандальными высказываниями в адрес военного руководства Украины. В частности, она резко критиковала бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Уже сегодня, 22 июля, стало известно, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал исключение Безуглой из своего состава.

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