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Доведут до искусственного банкротства: у громад забирают средства, которые они уже не зарабатывают

17:03 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Доведут до искусственного банкротства: у громад забирают средства, которые они уже не зарабатывают В АГУ предупредили по поводу искусственного банкротства громад (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Парламент во время голосования проекта Госбюджета-2027 поддержал поправки по сохранению в бюджетах громад 64% НДФЛ и средств реверсной дотации, инициированные Ассоциацией городов Украины. Народные депутаты отдали за эти поправки 278 и 284 голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации городов Украины.

Советник Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан заявила, что изъятие средств реверсной дотации из местных бюджетов в 2027 году может искусственно довести финансово состоятельные громады до банкротства.

По ее словам во время выступления по сохранению финансовой способности громад в Государственном бюджете на 2027 год, действующий механизм расчета реверса не учитывает разрушение большого количества украинских предприятий, которые ранее обеспечивали налоговые поступления в бюджеты громад.

"Сегодня Ассоциация городов Украины и все муниципалитеты возлагают большие надежды, во-первых, на Министерство финансов, которое должно услышать позицию народных депутатов Украины, а во-вторых - прямо на парламент. Ведь в этом году значительное количество народных депутатов поддерживает сохранение реверсной дотации в громадах", - отметила Продан.

Она также пояснила, что реверсная дотация предусматривает изъятие части средств из бюджетов громад, которые обладают достаточной налоговой способностью и не нуждаются в базовой дотации.

"Фактически речь идет об изъятии части средств у тех громад, которые самостоятельно зарабатывают и создают условия для развития бизнеса. При этом расчет реверса осуществляется по результатам предыдущего года. То есть, в 2027 году изъятие средств будет осуществляться на основе показателей 2026-го", - подчеркнула она.

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По словам советницы, особую проблему составляет то, что при расчете будущих изъятий не учитываются последствия разрушения украинского бизнеса.

"Но мы должны учитывать реальность: за последние месяцы в Украине разрушено значительное количество крупных предприятий. Они больше не будут генерировать те налоговые поступления, которые были заложены в предварительных расчетах. Однако механизм изъятия средств фактически будет продолжать учитывать предыдущие показатели. В результате громады могут оказаться в ситуации, когда от них будут изымать средства, которых они уже фактически не зарабатывают", - заявила она.

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Оксана Продан подчеркнула, что финансовая способность громад напрямую зависит от возможности привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать рабочие места.

"И это создает серьезную угрозу. Ведь общины, которые сегодня самостоятельно обеспечивают свои бюджеты, привлекают инвестиции, создают условия для развития предпринимательства и новые рабочие места, могут оказаться на грани финансовой несостоятельности из-за механизма, не учитывающего реальных экономических обстоятельств", - подчеркнула она и пояснила, если не сохранить что если не сохранить реверсные средства в местных бюджетах, последствия могут быть серьезными.

"Если не сохранить реверсные средства в местных бюджетах на 2027 год, мы рискуем искусственно поставить финансово состоятельные громады в условиях, при которых они не смогут выполнять свои обязательства и поддерживать экономическую активность на своих территориях. Это нельзя допустить", - подчеркнула советница.

Она поблагодарила народных депутатов, которые поддерживают сохранность средств в местных бюджетах.

"Поэтому еще раз хочу поблагодарить народных депутатов Украины, которые понимают масштаб этой проблемы и сегодня консолидированно выступают за сохранение средств в громадах. Это вопрос не просто местных бюджетов - это вопрос экономической устойчивости громад и способности страны восстанавливаться даже в условиях войны", - подытожила Оксана Продан.

Ранее мы писали, что АГУ призывает сохранить реверсные средства громад в госбюджете-2027, чтобы избежать банкротства.

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