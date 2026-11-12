Чтобы избежать банкротства: АГУ призывает сохранить реверсные средства громад в госбюджете-2027

В Ассоциации городов Украины надеются, что в проекте закона о госбюджете до второго чтения 64% НДФЛ и средства реверсной дотации оставят общинам, чтобы не доводить их до банкротства. Такие предложения АГУ поддержало большинство народных депутатов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы главы АГУ Виталия Кличко Оксаны Продан.
"Реверс - это когда у громад, которые сами зарабатывают и не нуждаются в дотациях, изымают средства, потому что считают, что они слишком много заработали", - пояснила Оксана Продан.
Она отметила, что в последние месяцы в Украине разрушено много крупного бизнеса, и все эти предприятия платить налоги не будут, но расчет реверса будет производиться, вроде бы они там есть.
"Если не оставить реверсные средства в громадах, они будут искусственно доведены до банкротства. Этого ни в коем случае нельзя допускать", - подчеркнула советница Кличко.
Продан также отметила, что предложения ассоциации поддержало большинство народных депутатов. Теперь все муниципалитеты надеются, что Минфин во время подготовки проекта закона о госбюджете ко второму чтению учтет эту позицию АГУ и парламентариев.
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Она поблагодарила народных депутатов, понимающих проблему и выступивших единым фронтом за сохранение средств в громадах.
Ранее парламент поддержал инициированные АГУ поправки о сохранении в бюджетах общин 64% НДФЛ и средств реверсной дотации. За соответствующие предложения проголосовали 278 и 284 народных депутата соответственно.
Как известно, Верховная Рада рассмотрела законопроект №16000 о Государственном бюджете Украины на 2027 год в первом чтении 28 октября. Второе чтение предварительно запланировано на 23-26 ноября.