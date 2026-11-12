Чтобы избежать банкротства: АГУ призывает сохранить реверсные средства громад в госбюджете-2027

Разрушение бизнеса усиливает риски для громад

"Реверс - это когда у громад, которые сами зарабатывают и не нуждаются в дотациях, изымают средства, потому что считают, что они слишком много заработали", - пояснила Оксана Продан.

Она отметила, что в последние месяцы в Украине разрушено много крупного бизнеса, и все эти предприятия платить налоги не будут, но расчет реверса будет производиться, вроде бы они там есть.

"Если не оставить реверсные средства в громадах, они будут искусственно доведены до банкротства. Этого ни в коем случае нельзя допускать", - подчеркнула советница Кличко.

Продан также отметила, что предложения ассоциации поддержало большинство народных депутатов. Теперь все муниципалитеты надеются, что Минфин во время подготовки проекта закона о госбюджете ко второму чтению учтет эту позицию АГУ и парламентариев.

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Она поблагодарила народных депутатов, понимающих проблему и выступивших единым фронтом за сохранение средств в громадах.