В Раде будет новый депутат от "Слуги народа": что о ней известно

14:35 21.04.2026 Вт
2 мин
Она заменит Дарью Володину, которая досрочно сложила мандат
aimg Ирина Глухова
В Раде будет новый депутат от "Слуги народа": что о ней известно Фото: Елена Киевец (rada gov ua)

Центральная избирательная комиссия признала Елену Киевец избранным народным депутатом Украины после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Читайте также: Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти

Как отмечается, в ЦИК поступил документ от Верховной Рады Украины о прекращении депутатских полномочий Володиной по собственному заявлению.

После этого комиссия признала Киевец, которая является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке партии "Слуга народа" под №161, избранным народным депутатом.

В ЦИК информируют, что Володина была избрана в парламент на внеочередных выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Слуга народа".

В ведомстве добавляют, что для регистрации народным депутатом Елена Киевец должна подать в ЦИК необходимые документы не позднее чем через 20 дней с момента обнародования решения.

После этого комиссия в течение пяти дней должна принять соответствующее решение о ее регистрации.

Что известно о Елене Киевец

Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Она окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет научную степень доктора юридических наук.

Работала преподавательницей и помощницей народных депутатов. В 2016 году вместе с будущим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".

На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Слуга народа" под №161 как беспартийная.

Напомним, недавно Верховная Рада поддержала заявление нардепа Дарьи Володиной от "Слуги народа" о сложении мандата.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины.

Также сообщалось, что президент Украины Зеленский предложил выбор для депутатов: работать в Раде или идти на фронт.

Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
