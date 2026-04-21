В Раде будет новый депутат от "Слуги народа": что о ней известно
Центральная избирательная комиссия признала Елену Киевец избранным народным депутатом Украины после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
Как отмечается, в ЦИК поступил документ от Верховной Рады Украины о прекращении депутатских полномочий Володиной по собственному заявлению.
После этого комиссия признала Киевец, которая является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке партии "Слуга народа" под №161, избранным народным депутатом.
В ЦИК информируют, что Володина была избрана в парламент на внеочередных выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Слуга народа".
В ведомстве добавляют, что для регистрации народным депутатом Елена Киевец должна подать в ЦИК необходимые документы не позднее чем через 20 дней с момента обнародования решения.
После этого комиссия в течение пяти дней должна принять соответствующее решение о ее регистрации.
Что известно о Елене Киевец
Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Она окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет научную степень доктора юридических наук.
Работала преподавательницей и помощницей народных депутатов. В 2016 году вместе с будущим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".
На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Слуга народа" под №161 как беспартийная.
