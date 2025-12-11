"Надо понять, что от нас хотят": в Раде отреагировали на сигналы США по выборам

Корниенко напомнил, что Конституция четко регулирует этот вопрос. В частности, статья 83 предусматривает, что если полномочия парламента истекают во время военного положения, они продолжаются до первого заседания Верховной Рады, избранной после его отмены.

"У нас Конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, Конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить", - сказал Корниенко.

Вице-спикер также подчеркнул, что обсуждать какие-либо территориальные уступки или сейчас невозможно.

"Он, кстати, и в контексте других позиций, отраженных в этих планах, мирных 28 шагов, еще каких-то о территориальных каких-то уступках со стороны Украины, мы не можем даже об этом говорить с точки зрения Конституции и юридического процесса. Ясно, что мы против этого морально и как нация, как народ", - добавил он.

Как подчеркнул вице-спикер, все принципы, заложенные в Конституции, сейчас имеют ключевое значение: "Эти вещи очень хорошо наши отцы-основатели на самом деле заложили в Конституцию. Одна из таких вещей - это то, что парламент в парламентско-президентской республике является источником полной конституционной легитимности в данный момент".

Корниенко также отметил, что все органы власти сейчас остаются легитимными. "У нас легитимный президент абсолютно и по Конституции, и по законам, и по избирательному кодексу, и местные советы, мы тоже недавно политическое постановление о них приняли", - сказал он.

По его словам, в обществе нужно учитывать, что отдельные сигналы партнеров по выборам или политическим процессам могут иметь разный характер.

"То есть здесь вопрос, знаете, больше, надо понять, это такая дипломатично-переговорная техника со стороны партнеров, или это такое давление, или что это", - пояснил вице-спикер.

Он добавил, что Украина и ее союзники должны пройти этот этап взаимного понимания: "Пока выглядит, что это такой процесс, который надо нам еще всем вместе пережить, понять, что партнеры в этот момент от нас хотят".