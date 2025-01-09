В Раде ответили, могут ли 17-летних парней оштрафовать за непостановку на учет

"Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, которые исключают привлечения к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - подчеркнул Вениславский, комментируя возможность штрафов для 17-летних парней.

Он напомнил, что те парни, которым в этом году исполняется 17 лет, обязаны на протяжении первого полугодия стать на воинский учет призывников.

При этом, по его словам, Рада приняла закон, который позволяет таким парням встать на учет без визита в ТЦК через электронные коммуникации.