В Раде ответили, могут ли 17-летних парней оштрафовать за непостановку на учет

В Украине 17-летних парней, которые не встали на воинский учет вовремя, будут штрафовать. Размер штрафа составляет 17 тысяч гривен.
Об этом заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо".
"Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, которые исключают привлечения к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - подчеркнул Вениславский, комментируя возможность штрафов для 17-летних парней.
Он напомнил, что те парни, которым в этом году исполняется 17 лет, обязаны на протяжении первого полугодия стать на воинский учет призывников.
При этом, по его словам, Рада приняла закон, который позволяет таким парням встать на учет без визита в ТЦК через электронные коммуникации.
Напомним, еще весной в Украине всех военнообязанных и призывников обязали обновить свои данные. Это можно было сделать после визита в ТЦК, ЦНАПы или при помощи приложения "Резерв+".
В случае, если призывники и военнообязанные нарушали правила воинского учета в особенный период, им грозил штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.
Напомним, ранее Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым предлагается снизить штраф за нарушение правил воинского учета в особенный период с 17 тысяч гривен до 8 500 гривен.
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