У Раді відповіли, чи можуть 17-річних хлопців оштрафувати за непостановку на облік

"Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності", - наголосив Веніславський, коментуючи можливість штрафів для 17-річних хлопців.

Він нагадав, що ті хлопці, яким цього року виповнюється 17 років, зобов'язані протягом першого півріччя стати на військовий облік призовників.

При цьому, за його словами, Рада ухвалила закон, який дозволяє таким хлопцям стати на облік без візиту до ТЦК через електронні комунікації.