В Раде приняли решение по мобилизации и военному положению в Украине: остался еще один шаг

"Только что наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней", - написал Арахамия.

Он добавил, что военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

Для того, чтобы законопроекты вступили в силу, их еще должна принять Верховная рада и утвердить президент Владимир Зеленский.

Голосование в парламенте, по словам нардепа Ярослава Железняка, запланировано на 8 ноября.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 ноября, Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Это будет уже девятый раз с начала полномасштабной войны, когда в украинском парламенте голосуют за военное положение.