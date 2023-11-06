У Раді ухвалили рішення щодо мобілізації та воєнного стану в Україні: залишився ще один крок

"Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів", - написав Арахамія.

Він додав, що воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна рада та затвердити президент Володимир Зеленський.

Голосування у парламенті, за словами нардепа Ярослава Железняка, заплановане на 8 листопада.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, Зеленський подав в Раду законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Це буде вже вдев'яте з початку повномасштабної війни, коли в українському парламенті голосують за воєнний стан.