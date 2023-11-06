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В Раде приняли решение по мобилизации и военному положению в Украине: остался еще один шаг

Киев, Понедельник 06 ноября 2023 17:52
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В Раде приняли решение по мобилизации и военному положению в Украине: остался еще один шаг Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады поддержал инициативу продлить мобилизацию и военное положение в Украине на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета, главу фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамию в Telegram.

"Только что наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней", - написал Арахамия.

Он добавил, что военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

Для того, чтобы законопроекты вступили в силу, их еще должна принять Верховная рада и утвердить президент Владимир Зеленский.

Голосование в парламенте, по словам нардепа Ярослава Железняка, запланировано на 8 ноября.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 ноября, Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Это будет уже девятый раз с начала полномасштабной войны, когда в украинском парламенте голосуют за военное положение.

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