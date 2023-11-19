В Раде надеются, что США примут пакет помощи Украине до конца года

Парламентарий заявила, что США в декабре могут принять финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

"Нас уверяли и сенаторы, и конгрессмены, что сначала Сенат проведет пакет помощи, в котором есть Израиль, Украина, Тайвань и вопросы границы с Мексикой. После чего этот пакет, проголосованный Сенатом, уйдет в нижнюю палату, то есть в Конгресс, в Палату представителей. Но там, скорее всего, он будет проголосован где-то в середине декабря", - сказала Устинова.

По мнению нардепа, решение Белого Дома объединить пакеты помощи для Израиля и Украины будет выгодно украинцам. При этом она считает, что привязка законопроекта к спорам относительно границы может облегчить процесс его принятия.

"То, что Белый Дом подал общий такой бюджетный запрос - действительно на руку Украине. Мы в свою очередь очень поддерживали такую инициативу и просили, чтобы нас не разделяли, ведь так мы соберем больше голосов", - добавила нардеп.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы выставили требования, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.