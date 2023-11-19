RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде надеются, что США примут пакет помощи Украине до конца года

Фото: нардеп Александра Устинова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной раде надеются, что США в ближайшее время примут финансирование помощи для Украины. Вероятно, это произойдет до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Александру Устинову в эфире телемарафона.

Парламентарий заявила, что США в декабре могут принять финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

"Нас уверяли и сенаторы, и конгрессмены, что сначала Сенат проведет пакет помощи, в котором есть Израиль, Украина, Тайвань и вопросы границы с Мексикой. После чего этот пакет, проголосованный Сенатом, уйдет в нижнюю палату, то есть в Конгресс, в Палату представителей. Но там, скорее всего, он будет проголосован где-то в середине декабря", - сказала Устинова.

По мнению нардепа, решение Белого Дома объединить пакеты помощи для Израиля и Украины будет выгодно украинцам. При этом она считает, что привязка законопроекта к спорам относительно границы может облегчить процесс его принятия.

"То, что Белый Дом подал общий такой бюджетный запрос - действительно на руку Украине. Мы в свою очередь очень поддерживали такую инициативу и просили, чтобы нас не разделяли, ведь так мы соберем больше голосов", - добавила нардеп.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы выставили требования, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВерховная рада