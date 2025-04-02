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Глава Евросовета о тарифах Трампа: большая экономическая ошибка, которая затронет всех

Среда 02 апреля 2025 22:22
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Глава Евросовета о тарифах Трампа: большая экономическая ошибка, которая затронет всех Фото: Антониу Кошта, глава Евросовета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары - это большая экономическая ошибка. Она затронет "всех".

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Euronews заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Это действительно большая экономическая ошибка для Соединенных Штатов, а также для Европы и всего мира", - отметил Кошта, комментируя планы США объявить пошлины.

По его словам, Европа должна ответить на такой шаг решительно, но в то же время разумно. К решению нужно прийти путем переговоров.

"Вступать в тарифную войну - не лучший путь, но мы должны реагировать таким образом, чтобы найти решение путем переговоров в общих и взаимных интересах США и Европы - американской экономики и европейской экономики", - считает он.

Кошта напомнил, что на торговые отношения между странами Евросоюза и США приходится 30% мировой торговли и 40% мирового ВВП.

"Так что это затронет не только Европу и США, это затронет всех, так что это большая ошибка. Но я надеюсь, что Соединенные Штаты понимают масштабы этой ошибки и что мы сможем избежать торговой войны. В то время, когда все хотят мира, нет смысла развязывать войну из-за торговли", - добавил он, имея в виду усилия по завершению войны России против Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 2 апреля, должен объявить о самых масштабных торговых ограничениях за последние 100 лет.

В частности, речь может идти о пошлинах на товары стран Евросоюза.

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Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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