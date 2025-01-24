В Раде раскритиковали недавние аресты генералов ВСУ

Согласно заявлению комитета ВР, в 2022 году парламент предусмотрел в законодательстве боевой иммунитет во время военного положения. Этот иммунитет позволяет освободить от уголовной ответственности военнослужащих, включая командование, за деяния во время военного положения.

В то же время комитет ВР признал, что необходимо тщательно изучить события, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, но видит в недавних судебных решениях "признаки выборочного применения норм права". Это, по мнению комитета, может привести к "нарушению краеугольных принципов равенства всех перед законом и судом, объективности, беспристрастности и справедливости".

"Применение чрезмерно строгих мер пресечения в отношении действующих военнослужащих является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства. Демонстративное заключение офицеров и генералов, отмеченных государственными наградами за участие в отпоре вооруженной агрессии, установление в отношении их чрезмерной суммы залога в глазах общества де-факто ставит знак равенства между особо опасными преступниками и людьми, которые с оружием в руках защищали независимость Украины", - считают члены комитета ВР.

В комитете также пообещали и в дальнейшем отслеживать ситуацию по уголовно-правовом преследовании военнослужащих ВСУ и других представителей сил безопасности и обороны.

"На ближайшем заседании комитет планирует заслушать информацию соответствующих профильных органов, следствием чего должно стать соответствующее решение комитета", - говорится в заявлении.