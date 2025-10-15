Раде рекомендовали назначить Бережную министром культуры и вице-премьером

Кто такая Бережная

Татьяна Бережная сейчас исполняет обязанности министра культуры.

По специальности она юрист и адвокат. С 2022 года Бережная работала заместителем тогда еще министра экономики Юлии Свириденко. Кроме того, она исполняла обязанности генерального комиссара Украины на ЭКСПО-2025 в Осаке (Япония), отвечая за представление страны и реализацию национального павильона.

Бережная получила высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где окончила бакалавриат по специальности "Право" и магистратуру по направлению "Правоведение".

Первый международный опыт в сфере государственного управления она получила во время стажировки в Парламенте Канады в рамках Канадско-украинской парламентской программы (CUPP).

В дальнейшем Бережная проходила обучение в Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики (направление Government Relations), Аспен Институте Киев, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где изучала глобальные трансформации и восстановление Украины. В 2025 году она завершила обучение в Школе стратегического архитектора при KMBS.

В июле правительство назначило Татьяну Бережную временно исполнять обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций, чтобы разблокировать работу министерства.