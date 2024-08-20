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От 3 лет до пожизненного. Как могут наказать за поджог автомобиля военного

Киев, Украина, Вторник 20 августа 2024 20:00
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От 3 лет до пожизненного. Как могут наказать за поджог автомобиля военного Фото: Наказание за поджог автомобилей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Елена Воронкова

В Украине участились случаи поджогов автомобилей военных, которые по заказу врага соершают как взрослые, так и подростки. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Как могут наказать злоумышленников и какие приговоры выносят украинские суды, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Как накажут за поджог автомобилей гражданских и военных

Если бы речь шла о поджоге авто рядового гражданина, такие действия квалифицировались как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет, объясняет юрист.

"Однако если такие противоправные действия направлены на авто военных, это уже можно квалифицировать и как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины)", - отмечает она.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

"Также не исключено, что такие действия могут быть квалифицированы и по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. За совершение такого деяния в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества" , – добавляет Елена Воронкова.

Она обращает внимание, что авто военнослужащего и авто, принадлежащее Вооруженным Силам Украины, - это разные виды авто и вред, нанесенный автомобилю, будет разным.

"Если авто не находилось на балансе ВСУ, то действия нарушителя должны быть квалифицированы по ст. 194 Уголовного кодекса Украины", - объясняет адвокат.

От 3 лет до пожизненного. Как могут наказать за поджог автомобиля военного

Фото: Суд в Украине (gettyimages.com)

Как могут наказать несовершеннолетних

Для совершеннолетних лиц по закону предусмотрено наказание в соответствии с указанными статьями, отмечает Елена Воронкова. А для несовершеннолетних законодательно предусмотрены некоторые послабления.

"В частности, для лиц в возрасте от 14 до 16 лет уголовная ответственность среди приведенных статей предусмотрена только по статье 194 Уголовного кодекса Украины, и то только по второй части. То есть по статьям 111 или 114-1 Уголовного кодекса Украины осуждение несовершеннолетнего лица не предусмотрено", - отмечает адвокат.

В Украине суды выносят приговоры людям, которые совершали поджоги автомобилей, принадлежащих военнослужащим, по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, добавляет Елена Воронкова.

"И преимущественно приговаривают к реальному отбыванию наказания, без применения ст. 75 Уголовного кодекса Украины относительно испытательного срока, так называемого "условного" срока", - отмечает юрист.

Она добавляет, что по статьям 111 и 114-1 Уголовного кодекса Украины "условных" сроков быть не может. Исключением является назначение наказания ниже низшего предела, но это скорее исключение из общей практики.

Напомним, мы писали, что в Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ, их задержали.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали лиц, которые поджигали авто военных в Харькове и Прикарпатье.

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