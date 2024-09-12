ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выполняли заказы спецслужб РФ. В Киеве задержали группу поджигателей авто ВСУ

Киев, Четверг 12 сентября 2024 13:35
UA EN RU
Выполняли заказы спецслужб РФ. В Киеве задержали группу поджигателей авто ВСУ Фото: группа поджигателей авто ВСУ выполняла заказы спецслужб РФ в Киеве (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители задержали пятерых поджигателей автомобилей ВСУ в Киеве. Они выполняли заказы спецслужб РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в столице. Основными целями фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ", - говорится в сообщении.

По указанию оккупантов, злоумышленники подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию ВСУ.

"Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья", - добавили в СБУ.

Как действовали преступники

Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они - жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

При поиске "легких денег" в Telegram-каналах на молодчиков вышли представители спецслужб России и предложили сотрудничество. По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.

Затем они прибывали к местам парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.

После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Поджоги авто в Украине

Российские спецслужбы постоянно ищут тех, кто готов поджигать транспорт украинских военных. Так, буквально в начале сентября правоохранители задержали поджигателей авто ВСУ в Киеве и Хмельницкой области.

Кроме того, в июле СБУ задержала во Львове агентов ФСБ РФ, поджигавших авто украинских военных. Одним из них оказался 17-летний парень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ
Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США