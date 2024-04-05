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В Раде пригрозили запретом на продажу табачных изделий в киосках: в чем причина

Киев, Пятница 05 апреля 2024 15:52
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В Раде пригрозили запретом на продажу табачных изделий в киосках: в чем причина Фото: в Украине могут запретить продажу сигарет в киосках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада может запретить продажу табачных изделий в киосках. Это связано с тем, что продавцы не используют регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в Telegram.

Гетманцев обратился к владельцам лицензированных киосков по продаже табака. По его словам, есть несколько вариантов развития событий, если продавцы не начнут "тотально применять РРО" ко всем без исключения продажам, "прекратив воровать у армии".

По словам нардепа, первым сценарием являются внезапные фактические проверки, без предупреждения от "друзей" из налоговой. Такие проверки уже проходят с "определенными неприятными для владельцев киосков нюансами".

Второй сценарий - дополнение перечня причин для аннулирования лицензий не выдачей чека. Законопроект на рассмотрении в Раде и он будет принят, заверил Гетманцев.

Нардеп добавил, что еще один вариант развития событий "запрет на продажу табака в киосках".

"Этого еще нет, но точно будет, если не спохватитесь", - подчеркнул Гетманцев.

Повышение акциза

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается повысить акцизы на алкоголь, бензин и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.

В частности, акциз на табачные изделия хотят приравнять к евро, ставка налога будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.

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РРО Даниил Гетманцев Верховная рада
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