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Кабмин хочет повысить акцизы на сигареты, топливо и алкоголь для гармонизации с нормами ЕС

Понедельник 25 марта 2024 12:22
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Кабмин хочет повысить акцизы на сигареты, топливо и алкоголь для гармонизации с нормами ЕС Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров зарегистрировал законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, бензин и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на соответствующие проекты законов на сайте парламента.

Для всех подакцизных товаров установлен график ежегодного повышения ставок до 2028 года.

В частности, акциз на табачные изделия приравняют к евро, ставка налога будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.

Ранее РБК-Украина писала, что акциз на бензин поднимется с 215,5 евро за 1000 литров до 359 евро, на дизтопливо он вырастет со 139,5 до 330, а на сжиженный автомобильный газ - с 52 до 70 евро.

Также предполагается увеличение акцизов на промежуточные алкогольные продукты с 8,42 до 12,23 грн/литр.

По прогнозам правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Кабмин рассчитывает, что привязка акцизов на табачные изделия в евро позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году - на 5,001 млрд грн, в 2027 году - на 9,379 млрд грн, в 2028 году на 13,852 млрд. грн.

Нововведение позволит собрать дополнительно около 1,6 миллиарда гривен ежемесячно от реализации горючего и 4,5 миллиона гривен от продажи промежуточных продуктов.

Правительство рассчитывает, что повышение акцизов важно для поддержки сектора обороны и безопасности.

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