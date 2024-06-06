В Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан

Сейчас в Украине предусмотрено несколько оснований, когда сотрудники ТЦК могут использовать силу, чтобы задержать граждан.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

С начала мобилизационных мероприятий в Украине время от времени в сети появляются видео стычки между представителями ТЦК и гражданами мобилизационного возраста.

Не раз на такие случаи реагировал и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В связи с этим журналисты спросили у Горбенко, как может государство и парламент изменить ситуацию с противоправной мобилизацией и действиями ТЦК и СП.

"Каждое дело, каждый частный случай нужно рассматривать тщательно и комплексно", - подчеркнул он.

По словам заместителя председателя комитета ВР, представители ТЦК могут применять силу или прибегать к принудительным мерам в случаях, когда

граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации;

в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

"Но сейчас начали распространяться заявления об избиении или даже убийства лиц от рук сотрудников ТЦК. Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда именно их некомпетентность становилась причиной конфликтов", - подчеркнул Горбенко.

Он также отметил, что поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными.

"Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования. В то же время очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", - отметил заместитель председателя комитета ВР.