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Во Львовской области работники военкомата сбили мужчину на велосипеде: в ТЦК отреагировали

Львовская область , Понедельник 03 июня 2024 22:48
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Во Львовской области работники военкомата сбили мужчину на велосипеде: в ТЦК отреагировали Фото: во Львовской области работники военкомата сбили мужчину на велосипеде (facebook.com/lvivobltck)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области работники местного территориального центра комплектования на автомобиле догоняли мужчину, который убегал от них на велосипеде. В результате произошло незначительное ДТП. Видео инцидента опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского областного ТЦК и СП.

"По просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде", - рассказали в ТЦК.

Там отметили, что военнослужащие, задействованные в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. "Не справившись с эмоциями", они решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось скрыться.

"Напоминаем, все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК", - добавили в военкомате.

Остальные инциденты с работниками ТЦК

Напомним, сегодня в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и военнослужащими. В столичном территориальном центре комплектования начали служебное расследование.

Также в Черновицкой области представителей ТЦК "задули" из газового баллончика во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению.

А в Днепре сотрудники ТЦК пытаются силой задержать мужчину. В ТЦК объясняют, что это был не метод вручения повестки, а задержание военного, пытавшегося скрыться.

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Львовская область ТЦК
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