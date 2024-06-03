Во Львовской области работники военкомата сбили мужчину на велосипеде: в ТЦК отреагировали
Во Львовской области работники местного территориального центра комплектования на автомобиле догоняли мужчину, который убегал от них на велосипеде. В результате произошло незначительное ДТП. Видео инцидента опубликовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского областного ТЦК и СП.
"По просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде", - рассказали в ТЦК.
Там отметили, что военнослужащие, задействованные в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. "Не справившись с эмоциями", они решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось скрыться.
"Напоминаем, все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК", - добавили в военкомате.
Остальные инциденты с работниками ТЦК
Напомним, сегодня в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и военнослужащими. В столичном территориальном центре комплектования начали служебное расследование.
Также в Черновицкой области представителей ТЦК "задули" из газового баллончика во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению.
А в Днепре сотрудники ТЦК пытаются силой задержать мужчину. В ТЦК объясняют, что это был не метод вручения повестки, а задержание военного, пытавшегося скрыться.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.