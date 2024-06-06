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В Раді пояснили, коли співробітники ТЦК можуть силою затримувати громадян

Україна, Четвер 06 червня 2024 16:20
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В Раді пояснили, коли співробітники ТЦК можуть силою затримувати громадян Фото: співробітники ТЦК можуть силою затримувати громадян (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Каріна Левицька

Наразі в Україні передбачено кілька підстав, коли співробітники ТЦК можуть використати силу, щоб затримати громадян.

Про це розповів заступник голови комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Від початку мобілізаційних заходів в Україні час від часу в мережі з'являються відео сутичок між представниками ТЦК та громадянами мобілізаційного віку.

Неодноразово на такі випадки реагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У зв'язку з цим, журналісти напитали в Горбенка, як може держава та парламент змінити ситуацію з протиправною мобілізацією й діями ТЦК та СП.

"Кожну справу, кожен окремий випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно", - наголосив він.

За словами заступника голови комітету ВР, представники ТЦК можуть застосовувати силу або вдаватись до примусових заходів у випадках, коли

  • громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації;
  • у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

"Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів", - підкреслив Горбенко.

Він також зауважив, що через це дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними.

"Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію", - зауважив заступник голови комітету ВР.

Сутички між співробітниками ТЦК та громадянами

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що у Херсоні жінка покусала поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи.

До цього у Львівській області працівники місцевого ТЦК на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді. У результаті сталася ДТП під час якої військові збили чоловіка на велосипеді.

Ще раніше ми писали, що у Дніпрі співробітники ТЦК хотіли з застосуванням сили затримати чоловіка. У ТЦК пояснили ситуацію зі свого боку.

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