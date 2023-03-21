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Рада ввела экзамены по языку и истории для получения гражданства Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 14:03
Рада ввела экзамены по языку и истории для получения гражданства Украины Фото: Рада ввела экзамены для будущих граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины. Документ во втором чтении поддержал 281 народный депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектом № 7606 вводится как условие принятия в гражданство сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Закон вводит обязательство в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представление документов о сдаче таких экзаменов.

Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров внес в Раду законопроект об установлении дополнительных условий для принятия в гражданство Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

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