Зеленский ждет от Кабмина отчет о приостановленных программах поддержки от США
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров предоставить отчет по тем программам, которые остались без американской поддержки USAID. Речь о гуманитарных программах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
По словам президента, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците. Он отметил, что почти все эти программы шли не через правительство Украины, а непосредственно через общины и различные организации.
"Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер - от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", - сказал Зеленский.
Президент уточнил, что детали таких программ не были государственным делом, но чиновники представят ему все. В частности, те, которые касаются детей, ветеранов и программ защиты инфраструктуры.
США приостановили финансирование USAID
Стоит напомнить, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором финансовой помощи в мире. Однако президент США Дональд Трамп подписал указ, которым фактически заморозил программы помощи другим государствам на 90 дней. Программы проверят, чтобы определить, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.
Однако уже 24 января Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.
Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
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