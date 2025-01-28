Зеленский ждет от Кабмина отчет о приостановленных программах поддержки от США

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров предоставить отчет по тем программам, которые остались без американской поддержки USAID. Речь о гуманитарных программах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам президента, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците. Он отметил, что почти все эти программы шли не через правительство Украины, а непосредственно через общины и различные организации.

"Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер - от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что детали таких программ не были государственным делом, но чиновники представят ему все. В частности, те, которые касаются детей, ветеранов и программ защиты инфраструктуры.

США приостановили финансирование USAID

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором финансовой помощи в мире. Однако президент США Дональд Трамп подписал указ, которым фактически заморозил программы помощи другим государствам на 90 дней. Программы проверят, чтобы определить, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.