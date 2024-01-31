В Раде оценили новый законопроект о мобилизации: "Остаются вопросы"

В парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности считают, что обновленная редакция проекта закона по мобилизации в Украине еще нуждается в доработке.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

По словам народного депутата, правительство при подготовке этого законопроекта частично приняло во внимание предложенные профильным комитетом предложения по внесению изменений.

"Что-то услышали, что-то недослышали, видимо, в Министерстве обороны", - выразил мнение Чернев.

Вместе с тем, депутат отметил, что с документом "уже можно работать и дорабатывать" до внесения его на второе чтение в Раде.

"Остаются вопросы, но есть с чем работать", - сказал он.

Чернев заявил, что комитет пригласит представителей МОУ для разъяснения своей позиции по некоторым "спорным" положениям в законопроекте.

Представитель парламентского комитета также высказался о предложенной в документе возможности отправлять повестки в электронный кабинет, о возможности блокирования доступа к банковским счетам.

Так, по его словам, остаются "открытым вопросы ответственности для людей, не пришедших за повесткой", однако в комитете "настаивали на том, чтобы это не нарушало прав человека".

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу относительно предоставления "брони" от призыва для ряда украинцев, указаны причины, по которым неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может не быть нарушением, относительно разрешения рассылать повестки в "военкомат" через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

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